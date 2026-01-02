Οργή ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Κακλαμάνη περί απλής πλειοψηφίας για τις ηγεσίες Ανεξάρτητων Αρχών

Η δήλωση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτίθεται να προωθήσει τον ορισμό των ηγεσιών των Ανεξάρτητων Αρχών με βάση την απλή πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μιλά για ευτελισμό των διαδικασιών και για πολιτικό παζάρι.



Ο κ. Κακλαμάνης σε συνέντευξή του τόνισε ότι το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κατάσταση με τις ηγεσίες των Ανεξάρτητων Αρχών, οι θητείες των οποίων έχουν ήδη λήξει, μπορεί να λυθεί είτε με συναίνεση άλλων κομμάτων, είτε εάν προωθηθεί μια αλλαγή στον Κανονισμό ώστε μετά από τρεις αποτυχημένες ψηφοφορίες όπου δεν επιτυγχάνεται η πλειοψηφία των 3/5, τότε η ηγεσία της εκάστοτε Ανεξάρτητης Αρχής, θα ορίζεται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή και μόνο με τις ψήφους του κυβερνόντος κόμματος να αρκούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η άλλη επιλογή θα είναι να καταργηθούν οι ίδιες οι Ανεξάρτητες Αρχές, εάν η Βουλή δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τους.



Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί τον Νικήτα Κακλαμάνη ότι «επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας».



«Όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.



«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής. Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού.

Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Η συναίνεση Μητσοτάκη και η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, σε εθιμοτυπικό καφέ του Πρωθυπουργού, του ΠτΔ και του ΠτΒ, συζητήθηκε η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Το θέμα αυτό είχε γνωστοποιηθεί σε πρώτη φάση μέσω κυβερνητικών πηγών που λίγο πριν την εκπνοή του 2025 διαμήνυαν ότι από τον νέο χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα.



Η απάντηση τότε είχε έρθει άμεσα από τη Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη της οποίας ξεκαθάριζαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμία διάθεση να διαπραγματευτεί το θέμα προσωπικά με τον κ. Μητσοτάκη και ότι θα καταθέσει με θεσμικό τρόπο τις προτάσεις του για τις ηγεσίες των Ανεξάρτητων Αρχών στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.



Στη σημερινή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει για μία ακόμη φορά ότι «θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα. Καλούμε εκ νέου τον Πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα».

Διαβάστε επίσης