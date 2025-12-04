ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

Έντονη φραστική επίθεση κατά του παραγωγού Χρήστου Μαγειρία εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της κατάθεσης του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε τη νομιμότητα απόκτησης της περιουσίας του κ. Μαγειρία, με τον μάρτυρα να μιλά για παραποίηση της αλήθειας και για σπίλωση της οικογένειάς του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μάθει, πώς απέκτησε ο πατέρας του τα χρήματα για την αγορά της γης που απαλλοτριώθηκε στην Ηγουμενίτσα, ενώ, επικαλούμενη δημοσίευμα, κατηγόρησε τον κ. Μαγειρία για εμπλοκή σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας και οπλοκατοχής.

Ο κ. Μαγειρίας είπε ότι τα χρήματα προήλθαν από την εργασία του πατέρα του στα μπαλέτα της Δώρας Στράτου και την παράλληλη εργασία του σε οικοδομική εργασία, ενώ προκάλεσε την κα Κωνσταντοπούλου να αποδείξει ότι υπάρχει δικογραφία με το όνομά του σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Όσο για τα όπλα, είπε ότι ήταν κειμήλια της δεκαετίας του ‘40, από τον πατέρα του. Είναι ψέματα και συκοφαντίες τα όσα μου προσάπτετε. Κρίμα, και είστε και μορφωμένη, και αρχηγός κόμματος, είπε σε έντονο ύφος ο κ. Μαγειρίας. Από την πλευρά της η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε «επί πόσες γενιές αρμέγετε το ελληνικό Δημόσιο» με τον μάρτυρα να απαντά ότι «μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω».

Κατά την εξέταση του κ. Μαγειρία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα ότι σχετίζεται με τη σύντροφο του μάρτυρα, την παραγωγό Πόπη Σεμερτζίδου, με τη βουλευτή της ΝΔ να ζητά από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει: Να ζητήσει συγγνώμη. Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου, είπε η κυρία Συρεγγέλα.

Διαβάστε επίσης