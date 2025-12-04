ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία στην εξεταστική

Δεύτερος μάρτυρας για σήμερα στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Χρήστος Μαγειρίας, κτηνοτρόφος και πραγματικός ιδιοκτήτης της Ferrari στην οποία είχε φωτογραφηθεί η αγρότισσα Πόπη Σεμερτζίδου.

Ο Χρήστος Μαγειρίας έφτασε στην εξεταστική επιτροπή με καθυστέρηση 3,5 ωρών. Μεγαλοκτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Καλαμπάκα, ο ίδιος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τα κέρδη που δήλωσε από τυχερά παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται πως οι αναρτήσεις της Πόπης Σεμερτζίδου στα κοινωνικά δίκτυα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο πόρισμά της, η Αρχή κάνει λόγο για «μεθοδευμένο σχέδιο», αναφέροντας αλλαγές λογαριασμών μεταξύ μελών της οικογένειας «προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς».

