Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μπουνάκης αποποιείται ευθύνες για τις «ύποπτες» δηλώσεις στην Κάρλα

Ο αντιπρόεδρος του αγροτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης, κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τον εαυτό του και την εταιρεία του από τις αιτιάσεις περί παράνομων δηλώσεων εκτάσεων κυρίως στη ζώνη της λίμνης λίμνη Κάρλα.



Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν υπέβαλε ο ίδιος αίτηση για το αμφισβητούμενο αγροτεμάχιο των 338 στρεμμάτων, αφού τη δήλωση φέρεται να έκανε αγρότισσα μέσω υπαλλήλου του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της εταιρείας. Παραδέχθηκε πως υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν με άτομο που σήμερα βρίσκεται στη φυλακή για άλλη υπόθεση, όμως υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με τις χιλιάδες αιτήσεις που εκείνος φέρεται να διαχειρίστηκε.



Κατά την κατάθεσή του, τόνισε αρχικά πως είναι «φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη» ενώ συνέχισε τονίζοντας πως το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν επιτρέπει σε ΚΥΔ να δηλώσουν δημόσιες εκτάσεις». Πρόσθεσε ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν φαινόντουσαν κανονικά και πως, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η ευθύνη για την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων (ιδιοκτησίας ή μίσθωσης) βαραίνει τους αγρότες.



Ο κ. Μπουνάκης ανέδειξε ότι πρώην συνεργάτιδα του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σταμενίτη, είναι υπεύθυνη του ΚΥΔ της Πέλλας, μέσω του οποίου δραστηριοποιούνταν η εγκληματική οργάνωση των Γιαννιτσών. Λίγο αργότερα, με παρέμβασή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά το 2012 και δε σχετίζεται σε κανένα επίπεδο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχολίασε πως αν η εταιρεία λειτουργούσε με τέτοια επιχειρηματικά κριτήρια, θα είχε ήδη κλείσει. Επιπλέον, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των δηλώσεων, την αξιοπιστία των εγγράφων και τη συμμετοχή υπαλλήλων ή συνεργατών στην υποβολή τους, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διοικητικών ή ποινικών ευθυνών.

Στελέχη ΠΑΣΟΚ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη δράση του εγκληματικού δικτύου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά τους, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι από τη σημερινή κατάθεση, αποδείχθηκε ότι η στοχοποίηση ενός μόνο από τα τουλάχιστον 25 ΚΥΔ δια μέσου των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήσεις ΟΣΔΕ στην περιοχή της Κάρλας, υπηρετεί την κυβερνητική προπαγάνδα, με μοναδικό στόχο τον συμψηφισμό και την διάχυση των ευθυνών της ΝΔ για το εγκληματικό δίκτυο που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν δε ότι ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος ουδέποτε δήλωσε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και δεν έχει λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλαν οι παραγωγοί μέσω του ΚΥΔ του αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο νόμιμα επιλέξιμες εκτάσεις, για τις οποίες υπήρχαν θεωρημένοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χάρτες και είχαν κατατεθεί μισθωτήρια θεωρημένα από την ΑΑΔΕ. Ουδέποτε ο ίδιος και το ΚΥΔ του έχουν ελεγχθεί από την Οικονομική Αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία για παρατυπίες και έκνομες ενέργειες», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.



«Η ΝΔ προσπαθώντας να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσφέρει μια ακόμη υπηρεσία , καθώς ταυτίζεται στη συνείδηση της κοινωνίας όχι μόνο με το σκάνδαλο στον Οργανισμό αλλά και με το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι κατονομαζόμενοι στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Υπουργοί. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι Γενικοί Γραμματείς που στις επισυνδέσεις ομολογούν την παραβατική συμπεριφορά τους. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που «σφηνώνουν» ΑΦΜ και κρατάνε στο συρτάρι καταγγελίες. Οι αγρότες σήμερα είναι στους δρόμους γιατί βιώνουν τις συνέπειες από τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου που λυμαινόταν τις επιδοτήσεις τους και η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η μόνη υπόλογη γι’ αυτό», τονίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις σημερινές εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης