Χατζηδάκης: «Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες»

«Περνάμε από τα πρόστιμα σε ένα σύγχρονο και δίκαιο σύστημα, 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο», επανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Newsbomb

Χατζηδάκης: «Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας.

Οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε», ανέφερε σήμερα (03/12) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι τόσο εκείνος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έχουν συναντηθεί κατ’ επανάληψη με εκπροσώπους των αγροτών, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Όλα αυτά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα σε επιμέρους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και γι’ αυτό το λόγο, το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό τομέα φέτος θα φθάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. ευρώ πέρυσι. Επομένως, η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα και δίνει πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις. Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι άνθρωποι ξαφνικά εφηύραν προβλήματα που δεν υπήρχαν», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Ακόμη, επανέλαβε ότι τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισ. Ευρώ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων –σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ– την στήριξη για το Μέτρο 23 (ενισχύσεις για παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών), οι οποίες για πρώτη φορά καταβάλλονται στην Ελλάδα, την εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και προβληματικές περιοχές, την συμπληρωματική πληρωμή για κτηνοτρόφους σε 5 νομούς, που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής, προγράμματα βιολογικής γεωργίας, αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, καθώς και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

«Στο τέλος του χρόνου θα φανεί ότι όλα αυτά που λέω, ισχύουν. Οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν, και αυτό που θα μείνει είναι ότι θα περάσουμε από ένα σύστημα που οδηγούσε επί 40 χρόνια σε πρόστιμα, σε ένα σύγχρονο και τίμιο σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα απόψε, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε: «Το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας αφορά την αριστερά, δεν αφορά το δικό μας χώρο. Η διαδρομή του είναι γνωστή, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το 2019 το 2023 και δεν νομίζω, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η υποδοχή του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη νεαρός διανομέας κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 400 γραμμάρια

11:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το κέντρο του σύμπαντος, εσύ!

11:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κωδικοί πρόσβασης 2025: 123456, skibidi, Veronica, Susana - Oι επιλογές Generation Z και 80χρονων

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 64χρονο με μίνι οπλοστάσιο - Είχε έξι όπλα, 800 φυσίγγια και ξιφολόγχες

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

11:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στήριξη και Έμπνευση: Η Καλλιμάνης στο 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς λειτουργούν οι «λογαριασμοί Τραμπ» για τα νεογέννητα ; Η πρόταση για το δημογραφικό και η ιστορική δωρεά του ζεύγους Ντελ

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακό χάος από ασυνείδητους οδηγούς που παρκάρουν παράνομα και εμποδίζουν λεωφορεία να στρίψουν

10:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Μεστή εμφάνιση από τον Αβδάλα, «άγγιξε» το τριπλ–νταμπλ στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Διασώστες έσωσαν οδηγό νταλίκας που κρεμόταν για ώρες από γέφυρα σε ύψος 30 μέτρων - Δείτε βίντεο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, τιμήθηκε σε εκδήλωση του Δήμου Αμαρουσίου για τον εθελοντισμό

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ