Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο με τους αγρότες»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «από τις αρχές Οκτωβρίου είχαμε περιγράψει τους χρόνους που θα άρχιζαν οι καταβολές», στον απόηχο των καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτών

Newsbomb

Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο με τους αγρότες»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η πόρτα του διαλόγου ήταν και παραμένει ανοιχτή. Προσωπικά, έχω συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών το προηγούμενο διάστημα και προτίθεμαι να το κάνω ξανά εφόσον υπάρχει πρόθεση και από την άλλη πλευρά», τόνισε σήμερα (02/12) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ενόσω οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις ενισχύοντας τα μπλόκα στη Νίκαια της Λάρισας, τα Μάλγαρα και τον Ε65.

«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να συμφωνήσουμε ότι είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον αγροτικό κόσμο. Η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην παραγωγή. Οι τιμές των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων είναι κυριολεκτικά στο ναδίρ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο η κατάσταση για έναν μεγάλο αριθμό αγροτών.

Όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν και είχε χαρτογραφηθεί περίπου το πεδίο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις προσπάθειες μετάβασης σε μία εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, είχαμε περιγράψει τους χρόνους που θα άρχιζαν οι καταβολές και οι προϋποθέσεις που τίθεντο. Τι έγινε από τότε; Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έγινε στον χρόνο που είπαμε, υπάρχει και η πληρωμή ακόμη τεσσάρων προγραμμάτων. Υπάρχει ένας αριθμός πληρωμών που μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα φτάσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ για τον αγροτικό κόσμο», επεσήμανε αρχικά ο υπουργός.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να κάνουμε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης», επεσήμανε ακόμη, λέγοντας για τους αγρότες στα μπλόκα ότι «υπερασπίζομαι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να εκφράζει τους φόβους και τις ανησυχίες του, σε μία Δημοκρατία ζούμε.

Λάβαμε μέτρα ανακούφισης του αγροτικού κόσμου το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, μαζί με τα γνωστά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, υπάρχει επιστροφή +50% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αναπλήρωση εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, αποζημίωση για τις ζωοτροφές στο σύνολο των κτηνοτρόφων. Καθώς περνά ο χρόνος, ό,τι είναι δυνατόν σε δημοσιονομικό επίπεδο και πάντα με ενδιαφέρον να μείνει όρθιος ο παραγωγικός κόμβος της χώρας, η κυβέρνηση επιχειρεί να λάβει μία σειρά μέτρων προκειμένου να τους στηρίξει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο A10

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: «Δεν μπορεί να αποκλείονται λιμάνια και τελωνεία»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: 6 στους 10 αντιμετωπίζουν εμπόδια προσβασιμότητας - Το 50% διαθέτει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 385 ευρώ

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με άγαλμα του Παβαρότι που «θάφτηκε» σε χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

10:17LIFESTYLE

Le Bal des Débutantes: Ο θρυλικός χορός - ντεμπούτο των nepo babies στην υψηλή κοινωνία - Φωτογραφικά στιγμιότυπα

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Νέα ουκρανική επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Τουρκίας - Δείτε βίντεο

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

09:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Οι 10 σειρές που «έριξαν» την πλατφόρμα

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστι Νόεμ: Ζητά ταξιδιωτική απαγόρευση σε χώρες που «πλημμυρίζουν τις ΗΠΑ με δολοφόνους και βδέλλες»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

WRC Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας: Ο Ogier ισοφάρισε το ρεκόρ τίτλων του Loeb!

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας και τη δράση στην Ευρώπη

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκόολ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο IDF σκότωσε δύο Παλαιστίνιους που ήταν ύποπτοι για επιθέσεις σε Ισραηλινούς στρατιώτες

09:35WHAT THE FACT

Μαύρες ελιές: Πώς να καταλάβεις αν είναι «βαμμένες»

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο με τους αγρότες»

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να εκτοξεύσουν πυρηνικά στη Σελήνη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκόολ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών - Σήμερα η παρουσίαση του νέου κληρονομικού δικαίου

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Νέα ουκρανική επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Τουρκίας - Δείτε βίντεο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το τροχαίο στη Λούτσα: Ο 29χρονος δεν εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

09:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

10:17LIFESTYLE

Le Bal des Débutantes: Ο θρυλικός χορός - ντεμπούτο των nepo babies στην υψηλή κοινωνία - Φωτογραφικά στιγμιότυπα

22:20TRAVEL

CNN: Γιατί η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος για τη συνταξιοδότηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ