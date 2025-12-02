Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο με τους αγρότες»

«Η πόρτα του διαλόγου ήταν και παραμένει ανοιχτή. Προσωπικά, έχω συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών το προηγούμενο διάστημα και προτίθεμαι να το κάνω ξανά εφόσον υπάρχει πρόθεση και από την άλλη πλευρά», τόνισε σήμερα (02/12) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ενόσω οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις ενισχύοντας τα μπλόκα στη Νίκαια της Λάρισας, τα Μάλγαρα και τον Ε65.

«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να συμφωνήσουμε ότι είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον αγροτικό κόσμο. Η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην παραγωγή. Οι τιμές των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων είναι κυριολεκτικά στο ναδίρ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο η κατάσταση για έναν μεγάλο αριθμό αγροτών.

Όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν και είχε χαρτογραφηθεί περίπου το πεδίο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις προσπάθειες μετάβασης σε μία εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, είχαμε περιγράψει τους χρόνους που θα άρχιζαν οι καταβολές και οι προϋποθέσεις που τίθεντο. Τι έγινε από τότε; Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έγινε στον χρόνο που είπαμε, υπάρχει και η πληρωμή ακόμη τεσσάρων προγραμμάτων. Υπάρχει ένας αριθμός πληρωμών που μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα φτάσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ για τον αγροτικό κόσμο», επεσήμανε αρχικά ο υπουργός.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να κάνουμε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης», επεσήμανε ακόμη, λέγοντας για τους αγρότες στα μπλόκα ότι «υπερασπίζομαι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να εκφράζει τους φόβους και τις ανησυχίες του, σε μία Δημοκρατία ζούμε.

Λάβαμε μέτρα ανακούφισης του αγροτικού κόσμου το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, μαζί με τα γνωστά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, υπάρχει επιστροφή +50% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αναπλήρωση εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, αποζημίωση για τις ζωοτροφές στο σύνολο των κτηνοτρόφων. Καθώς περνά ο χρόνος, ό,τι είναι δυνατόν σε δημοσιονομικό επίπεδο και πάντα με ενδιαφέρον να μείνει όρθιος ο παραγωγικός κόμβος της χώρας, η κυβέρνηση επιχειρεί να λάβει μία σειρά μέτρων προκειμένου να τους στηρίξει».

