Σκέψεις των αγροτών να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και του Βόλου

Η αγροτική κινητοποίηση συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι στρατηγικής, με την κυβέρνηση και τους αγρότες να εξετάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους, προετοιμάζοντας πολύωρες παραμονές και διεκδικώντας άμεσες λύσεις από τον πρωθυπουργό.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες πραγματοποίησαν σύσκεψη όπου αποφασίστηκε η ενίσχυση των μπλόκων ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Με πάνω από 2.000 τρακτέρ να βρίσκονται στο μπλόκο της Καρδίτσας, εξετάζεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, ενισχύοντας τη δυναμική των κινητοποιήσεων.

Η εθνική οδός προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη στα Μάλγαρα. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με τρακτέρ να «πολιορκούν» τα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων και Δοϊράνης, επιδεινώνοντας την πίεση στις μεταφορές και το εμπόριο.

Σημεία έντασης και προετοιμασία νέων μπλόκων σε όλη τη χώρα

Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι και εξετάζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων. Τις εστίες έντασης κατέγραψε ο δημοσιογράφος Σπύρος Λάμπρου, επισημαίνοντας τέσσερις βασικές περιοχές σε ετοιμότητα:

Κομοτηνή: Εκατοντάδες τρακτέρ μαζί με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους συγκεντρώνονται στον κεντρικό δρόμο Κομοτηνής–Ξάνθης.

Εκατοντάδες τρακτέρ μαζί με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους συγκεντρώνονται στον κεντρικό δρόμο Κομοτηνής–Ξάνθης. Δοϊράνη: Ισχυρή ομάδα αγροτών από τα Κουφάλια είναι έτοιμη για μετακίνηση σε μεγαλύτερο μπλόκο.

Ισχυρή ομάδα αγροτών από τα Κουφάλια είναι έτοιμη για μετακίνηση σε μεγαλύτερο μπλόκο. Καλπάκι: Ο κόμβος έκλεισε για δύο ώρες χθες και αναμένεται να κλείσει ξανά σήμερα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς να έχουν λάβει εντολή για παρέμβαση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει σχετικά ομαλή. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στα σημεία ή αν θα προχωρήσουν σε πιο μαζικούς αποκλεισμούς της εθνικής οδού, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη διακίνηση και την οικονομία της χώρας.

Η αγροτική κινητοποίηση παραμένει σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με την κυβέρνηση να καλείται να ανταποκριθεί στα αιτήματα των αγροτών, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις που θα καθορίσουν την πορεία των επόμενων ημερών.

Διαβάστε επίσης