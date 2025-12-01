Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα μετά από απόφαση της συνέλευσης στη Νίκαια

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, μετά την απόφαση που ελήφθη στη συνέλευση της Νίκαιας Λάρισας τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να εξευρεθούν λύσεις στα αιτήματά τους.

Η χώρα παραμένει «κομμένη» σε πολλά σημεία από τα μπλόκα, με σημαντική παρουσία τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων, ενώ οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Συνεχείς αποκλεισμοί σε κρίσιμες οδικές αρτηρίες

Παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών να παρατάσσονται σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο σπεύδουν συνεχώς νέα μηχανήματα για ενίσχυση του μπλόκου, ενώ η Τροχαία έχει οργανώσει εκτροπές μέσω εναλλακτικών διαδρομών για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Παράλληλα, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραμένει αποκλεισμένος από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, με πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στα σημεία εισόδου και εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας και σε τμήματα του δρόμου μεταξύ Σοφάδων και Προαστίου.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου αναμένεται η άφιξη οδηγών ταξί στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Την ίδια ημέρα, κτηνοτρόφοι θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για διαμαρτυρία, όπου προβλέπεται να χυθεί γάλα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Οι αγρότες ζητούν άμεση αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους και επιτάχυνση των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, τόνισε ότι «οι δρόμοι πρέπει και θα παραμείνουν ανοιχτοί, ενώ ο νόμος θα εφαρμοστεί», υπογραμμίζοντας τη βούληση για τήρηση της τάξης.

Πανελλαδικός συντονισμός και νέα μπλόκα

Μετά τη δημιουργία ισχυρών μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας και τον Ε65 Καρδίτσας, αγροτικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα προετοιμάζουν νέες συγκεντρώσεις. Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι την Κρήτη, αναμένονται μπλόκα τις επόμενες ημέρες.

Στη Βοιωτία, προγραμματίζεται κοινή σύσκεψη την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ενώ στην περιοχή των Τρικάλων έχει ανακοινωθεί μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, στη Φθιώτιδα οργανώνονται κινητοποιήσεις για τις5 Δεκεμβρίου, όπου τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα συγκεντρωθούν στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας, με στόχο τον συντονισμό της κάθοδου στην Εθνική Οδό. Στην Εύβοια, επίσης στις 5 Δεκεμβρίου, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι ετοιμάζουν μπλόκο στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, ενώ στη Δυτική Μακεδονία προγραμματίζεται μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα την ίδια ημέρα.

