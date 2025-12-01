Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Φουντώνουν» τα μπλόκα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα - Αποκλεισμένα τα Μάλγαρα

Αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω οι αγρότες αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Φουντώνουν» τα μπλόκα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα - Αποκλεισμένα τα Μάλγαρα
«Πολεμικό» είναι το κλίμα στις τάξεις των αγροτών οι οποίο σήμερα προχώρησαν μετά το κλείσιμο της ΠΑΘΕ στην Θεσσαλία και του αυτοκινητόδρομου του Ε65 στην Νίκαια, προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις κλείνοντας την ΠΑΘΕ στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ξεκαθαρίζει ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία».

Μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων

Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έμειναν κλειστά από τις 12 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας έως και λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι όταν και οι αγρότες άνοιξαν προς κυκλοφορία το ρεύμα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με τη βοήθεια της Τροχαίας και μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν πως δεν θα αποχωρήσουν από το σημείο ενώ κρίσιμη είναι η σύσκεψη που θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Θα κόψουμε βασιλόπιτα, θα βγάλουμε και ένα κομμάτι να το δώσουμε στον κ. Μητσοτάκη και στον υπουργό Οικονομικών μας» δήλωσε σκωπτικά ο Κώστας Ανεστίδης, αγρότης από Μάλγαρα και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Φουντώνουν» τα αγροτικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Στο μεταξύ, τα αγροτικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα πληθαίνουν καθώς σε πολλές περιοχές οι αγρότες προχώρησαν σε ανάλογες κινητοποιήσεις κυρίως συμβολικού χαρακτήρα οι οποίες ωστόσο αναμένεται να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα με τον αποκλεισμό αεροδρομίων, λιμανιών και τελωνείων όπως έχουν προαναγγείλει.

Επί ποδός είναι και οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε ο αγρότης Βασίλης Μαυρουσκάς «την Τετάρτη έχουμε την τελευταία συγκέντρωση για να βγάλουμε ακριβώς το πρόγραμμα μας και έως το τέλος της εβδομάδας θα κατεβούμε στα Πράσινα Φανάρια (αεροδρόμιο)».

Στην περιοχή της Πέλλας οι αγρότες αναμένεται να μεταβούν με τα τρακτέρ τους και άλλα αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο του Γυψοχωρίου.

«Οι αγροτικοί σύλλογοι «Ενότητα» και «Ομόνοια» αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στήνουμε το μπλόκο Γυψοχωρίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αγρότης Φάνης Κουτούφης προσθέτοντας ότι την Τετάρτη θα κάνουν γενική συνέλευση οι αγροτικοί σύλλογοι Πέλλας και Βεγορίτιδας και την Πέμπτη ο αγροτικός σύλλογος Σκύδρας.

Στην Πέλλα οι περισσότερες αγρότες όπως είπε ο κ. Κουτούσης ασχολούνται με τις δενδροκαλλιέργειες, δηλαδή ροδάκινα, βερύκοκα κ.ά. και ζητούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων καθώς επλήγησαν από τον παγετό. «Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρουμε αποζημιώσεις από το Πάσχα αλλά ακόμα δεν πήραμε τίποτα» είπε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα στον Έβρο «συγκεντρώνονται αγρότες με τα τρακτέρ τους σε Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες κ.ά και αύριο όλοι μαζί θα πάμε στο Τελωνείο των Κήπων», όπως αναφέρει ο πρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Αλεξανδρής. Σημειώνεται ότι οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κομοτηνής- Ξάνθης μαζί με τους αγρότες της Ροδόπης.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και άλλων νομών της Βόρειας Ελλάδας -σε συντονισμό με τις αποφάσεις της μεγάλης σύσκεψης στη Νίκαια- είναι αποφασισμένοι να αναπτύξουν μπλόκα σε όλη την χώρα σε εθνικές οδούς, λιμάνια, τελωνείο κλπ και να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους καθώς όπως λένε έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα.

Κλειστή παραμένει η ΠΑΘΕ στην Νίκαια και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα

Στο μεταξύ κλειστή παραμένει η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μετά τις χθεσινές κινητοποιήσεις των αγροτών στην περιοχής της Θεσσαλίας με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς με τη βοήθεια της Τροχαίας.

Στο μπλόκο της Νίκαιας η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων παραμένει αυξημένη, ενώ στο σημείο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα για την ενίσχυση του μπλόκου.

Συγκεκριμένα, στον Ε65 ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Σημειώνεται επίσης ότι την Τετάρτη αναμένεται να δημιουργηθεί και νέο μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου από αγρότες των Τρικάλων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

