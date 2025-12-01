Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

Αγρότες και παραγωγοί του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης βρέθηκαν αιφνιδιαστικά το πρωί της Δευτέρας στην Εθνική Οδό στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων και απέκλεισαν την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα.

Από το πρωί της Δευτέρας υπήρξε κινητικότητα με τους αγρότες να παρατάσουν τα τρακτέρ τους στα γύρω χωριά της περιοχής.

Λίγο μετά τις 10:30 οι αγρότες ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία με καταύθυνση προς τα διόδια των Μαλγάρων, κατόπιν συνεννόησης με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού χωρίς να αποκλείσουν τον δρόμο και να εμποδίσουν την κυκλοφορία.

Ωστόσο, ενώ οι αγρότες παρέμεναν σταματημένοι με τατρακτέρ τους στον παράδρομο, μερίδα άλλων αγροτών βγήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ από την απέναντι πλευρά κλείνοντας τελικά τον δρόμο.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της ανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων: «Εμείς δεν θέλαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Κάναμε κάποια έξυπνα σχέδια, δεν είναι μόνο έξυπνοι αυτοί». Μάλιστα ερωτηθείς μάλιστα πόσο θα διαρκέσει το μπλόκο των Μαλγάρων απάντησε: «Θα κόψουμε βασιλόπιτα, θα βγάλουμε και ένα κομμάτι να το δώσουμε στον κ. Μητσοτάκη και στον υπουργό Οικονομικών μας».

Με πληροφορίες από voria.gr

