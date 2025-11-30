Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό - «Δεν θα φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις»
Οι αγρότες δεν υποχωρούν, παραμένουν στα μπλόκα ζητώντας άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας», όπως τονίζουν – Κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στη Νίκαια της Λάρισας
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και άμεσα μέτρα, που θα δώσουν πραγματική «ανάσα» και προοπτική στον κλάδο τους.
