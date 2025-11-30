Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Βοιωτία: Μπλόκο στον κόμβο Αϊ-Γιάννη - Βίντεο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγροτές της Βοιωτίας, με μπλόκο τρακτέρ να στήνεται στον Ορχομενό την Κυριακή (30/11).

Ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς υλοποίησε την ομόφωνη απόφασή του και έστησε δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του Αϊ-Γιάννη.

Ισχυρή δύναμη τρακτέρ έχει παραταχθεί στις άκρες μέχρι στιγμής των επαρχιακών οδών Κάστρου-Λιβαδειάς, Λιβαδειάς-Θήβας και Λιβαδειάς-Λαμίας, σύμφωνα με το radiothiva.gr.

Συγκέντρωση τρακτέρ αποφάσισαν και οι αγρότες στο Κάστρο ενώ ηχηρή αναμένεται η αντίδραση των αγροτών της Θήβας το πρωί της Δευτέρας.

Η δύναμη των τρακτέρ στα τρία μπλόκα θα κρίνει εν πολλοίς την απόφαση για τη μετακίνηση του στόλου των τρακτέρ στην Εθνική οδό. Αιφνιδιαστικά οι αγρότες της Λιβαδειάς σε νεότερη γενική τους συνέλευση στην προσυγκέντρωση στον κόμβο του Αϊ Γιάννη αποφάσισαν την μετακίνηση του στόλου στον Ορχομενό και την ενδυνάμωση του Μπλόκου που βρίσκεται πιο κοντά στο Κάστρο.