Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

Χρήση χημικών έκαναν οι αστυνομικοί - Τουλάχιστον μία προσαγωγή

Newsbomb

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο
thestival.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους αποκλείοντας τον δρόμο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μερίδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα και να το κουνάει και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, οι οποίες δημιούργησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους συγκεντρωμένους από το να προσεγγίσουν την εθνική οδό.

Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο και λίγο αργότερα σε νέα ένταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε και επίσημα απονομή χάρης από τον πρόεδρο - Αντιμέτωπος με κατηγορίες διαφθοράς

14:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με συνταγή ΠΑΟΚ και… αέρα Στουρμ οι «πράσινοι»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο αγροτικό μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας: Χρήση χημικών από την Αστυνομία - Βίντεο

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η «Ένωση» ψάχνει νίκη «δήλωση» στη Λεωφόρο | Οι σκέψεις του Νίκολιτς

13:38WHAT THE FACT

Αυστραλία: Κρατούσε για χρόνια μια πέτρα, ελπίζοντας ότι είναι χρυσός - Αποδείχθηκε κάτι σπανιότερο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Βοιωτία: Μπλόκο στον κόμβο Αϊ-Γιάννη - Βίντεο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

13:10TRAVEL

Λίμνη Κερκίνη: Μια όαση ζωής στη βόρεια Ελλάδα - Φιλοξενεί 300 είδη πουλιών

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Νέες σορούς εντόπισαν οι αρχές - Στους 146 ο αριθμός των νεκρών

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δημοψήφισμα για υποχρεωτική θητεία σε στρατό και πολιτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τέσσερις «τρομοκράτες» στη Ράφα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο αγροτικό μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας: Χρήση χημικών από την Αστυνομία - Βίντεο

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

13:38WHAT THE FACT

Αυστραλία: Κρατούσε για χρόνια μια πέτρα, ελπίζοντας ότι είναι χρυσός - Αποδείχθηκε κάτι σπανιότερο

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ