Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

Προς τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου θα στηθεί μπλόκο αγροτών στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (30/11), ξεκίνησαν κομβόι τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας θα στήσουν από σήμερα μπλόκα με τρακτέρ σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου έως και την Παρασκευή (05/12), ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.

Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό με διακοπή της έλευσης οχημάτων, τη στιγμή που μετά τις 11 πραγματοποιήθηκαν προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Στον κόμβο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένης της Μαγνησίας.

Με παρατεταμένα κορναρίσματα το κομβόι των τρακτέρ από τον Τύρναβο κατευθύνεται για την Νίκαια Λάρισας.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες στον Τύρναβο δήλωσαν αποφασισμένοι: «Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα παραμείνουμε στα μπλόκα έως τα Χριστούγεννα», δήλωσε στο TirnavosPress.gr ο εκπρόσωπος τύπου Λεωνίδας Βασιλείου. Η πρόθεση είναι να πιεστεί η κυβέρνηση ώστε να ληφθούν μέτρα για την οικονομική στήριξη των αγροτών, εν μέσω συνεχιζόμενης κρίσης στον πρωτογενή τομέα.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών από τα Φάρσαλα.

Την ίδια ώρα θα στηθεί και δεύτερο μπλόκο στη Θεσσαλία, στον Ε65, από αγρότες και κτηνοτρόφους της Καρδίτσας.