Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας ετοιμάζονται από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, να κατεβάσουν τα τρακτέρ στους δρόμους, στήνοντας τα πρώτα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Ήδη τρακτέρ έχουν βγει τόσο στους δρόμους και σε πλατείες των χωριών στη βόρεια Ελλάδα.

Η αγανάκτηση στον πρωτογενή τομέα ξεχειλίζει, καθώς πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο: αρκετοί δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ από τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, ενώ άλλοι είδαν τα ποσά να «εξαφανίζονται» λόγω αυτόματων χρεώσεων του ΕΛΓΑ.

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κλιμάκωση με μπλόκα, κλείσιμο τελωνείων και παρεμβάσεις σε λιμάνια.

Το πρώτο μεγάλο μπλόκο θα στηθεί στη μία το μεσημέρι στην εθνική οδό Αθήνας–Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας. Στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους την Κυριακή, με τη συμμετοχή να αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη καθώς θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Παράλληλα, τρακτέρ θα κλείσουν τον Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ νέο μπλόκο αναμένεται στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα.

Σήμερα οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8 το πρωί από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Τη Δευτέρα (1/12) θα εμφανιστούν και τα πρώτα μπλόκα στα διόδια Μαλγάρων, όπου τα τρακτέρ αναμένεται να παραταχθούν παραπλεύρως της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών.

Δεν θα γίνει παρακώλυση της κυκλοφορίας, καθώς όπως τονίζουν οι αγρότες δε θέλουν να τεθούν αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στην Πέλλα, την προσεχή Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν που θα στήσουν τα μπλόκα τους.

Μπλόκα «μέσα στις γιορτές»

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν και οι αγρότες της Μαγνησίας. Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και τις οδικές αρτηρίες έτοιμες να κλείσουν, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις που –όπως λένε– θα τους βρουν «μέσα στις γιορτές στα μπλόκα», με αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων.

Στις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποφάσισαν τη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη στις 13:00.