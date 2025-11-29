«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα

Τρακτέρ θα παραταχθούν σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών της χώρας

«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα
Επί ποδός βρίσκονται οι αγρότες όλης της χώρας για το στήσιμο μπλόκων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, με τις κινητοποιήσεις να ξεκινούν την Κυριακή (30/11).

Ήδη τρακτέρ έχουν βγει τόσο στους δρόμους και σε πλατείες των χωριών στη βόρεια Ελλάδα, ενώ τη Δευτέρα (1/12) θα εμφανιστούν και τα πρώτα μπλόκα στα διόδια Μαλγάρων, όπου τα τρακτέρ αναμένεται να παραταχθούν παραπλεύρως της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών.

Δεν θα γίνει παρακώλυση της κυκλοφορίας, καθώς όπως τονίζουν οι αγρότες δε θέλουν να τεθούν αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στην Πέλλα, την προσεχή Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν που θα στήσουν τα μπλόκα τους.

Χθες πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη των Γιαννιτσών, όπου οι αγρότες παρέδωσαν τα αιτήματά τους στο δήμαρχο και στους βουλευτές του νομού. Αγροτικό μπλόκο θα στηθεί και στη Χαλκηδόνα, ενώ θα αποφασιστεί έπειτα από συναντήσεις αν θα στηθεί μπλόκο και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στα πράσινα φανάρια, αλλά και σε άλλες περιοχές. Μπλόκο τέλος θα στηθεί και στην Εγνατία οδό, στο ύψος της Σιάτιστας.

Μπλόκα στη Θεσσαλία

Δύο μεγάλα μπλόκα θα στηθούν φέτος στη Θεσσαλία, στη Νίκαια και στον Ε65.

Στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους την Κυριακή (30/11), με τη συμμετοχή να αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη καθώς θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πέρα από τον κόμβο της Νίκαιας, ένα ακόμη μπλόκο αναμένεται να στηθεί στον Ε65, όπου θα δώσουν το «παρών» οι αγρότες της Καρδίτσας, επίσης με εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους.

Μπλόκα «μέσα στις γιορτές»

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν και οι αγρότες της Μαγνησίας. Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και τις οδικές αρτηρίες έτοιμες να κλείσουν, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις που –όπως λένε– θα τους βρουν «μέσα στις γιορτές στα μπλόκα», με αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων. Στις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Αύριο Κυριακή οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8 το πρωί από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποφάσισαν τη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη στις 13:00.

