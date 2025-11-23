Αγρότες: Σήμερα οι αποφάσεις τους για «μπλόκα»

Η σύσκεψη, την οποία οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι προγραμματισμένη για τις 12:00.

Πανελλαδική σύσκεψη με αγρότες από όλη τη χώρα, θα λάβει χώρα σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, ενώ στο τραπέζι πέφτουν και προτάσεις για μπλόκα σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

