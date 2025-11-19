Στους δρόμους οι αγρότες της Ηλείας: Κινητοποιήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, ζωονόσους και τιμές προϊόντων

Η κατάσταση με τις ζωονόσους, τις καθυστερήσεις πληρωμών και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων έχει φέρει πολλούς παραγωγούς στην Ηλεία σε απόγνωση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την επιβίωση των κοπαδιών και την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές κινητοποιήσεις, με την πρώτη να πραγματοποιείται την Πέμπτη (20/11) στις 11:30 στον Κόμβο στο Ρουπάκι, ενώ η δεύτερη θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου στις 19:00 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την περιοχή, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης για την προστασία των κοπαδιών και αποζημίωση στο 100% για όσους χάσουν ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών, στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων, πλήρη εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού, εξασφάλιση των ζωοτροφών, ασφαλή ταφή νεκρών ζώων, αυστηρή επιτήρηση σφαγείων, κατάργηση περιορισμών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ελέγχους στις εισαγωγές και άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ζητούν κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της δραστηριότητας.

«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ Θανάσης Βομπίρης μίλησε για την καθυστέρηση πληρωμών και την έλλειψη μέτρων πρόληψης για ζωονόσους, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αφανισμού των κτηνοτρόφων. Συγκεκριμένα είπε: «Καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ξεσηκωθούν, γιατί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις που χρωστάει ακόμα η κυβέρνηση, όπως το «Κομφούζιο». Το γεγονός πως δεν παίρνει μέτρα πρόληψης στο σωστό χρόνο για τις ζωονόσους όπως ευλογιά και καταρροϊκός πυρετός, έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους πιο κοντά στον αφανισμό. Όλος ο λαός θα πληρώσει τα προϊόντα πανάκριβα στο μέλλον, ενώ θα μας χρεώσουν και τα πρόστιμα και όλη την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, ειδάλλως δε θα έχουμε αύριο!».

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χειμαδιού-Σοπίου Τρύφωνας Χριστόπουλος ανέφερε ότι οι οικονομικές δυσκολίες και η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου καθιστούν μη βιώσιμη την παραγωγή, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει καλύψει πληρωμές σε προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα σημείωσε: «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο πλέον. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες και οι οικονομικές απαιτήσεις της εποχής μας σφίγγουν τη θηλιά ολοένα και περισσότερο γύρω από το λαιμό. Ένα από τα ζητήματα που μας προβληματίζουν είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου και με 60% μείωση παραγωγής συγκριτικά με πέρυσι, δεν είναι δυνατόν να είναι οικονομικά βιώσιμος ένας παραγωγός. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μας έχει αφήσει απλήρωτους στα προγράμματα «Κομφούζιο» του 2024 και 2025, καθώς και σε επιδοτήσεις. Με τη στάση της, δεν μας δίνει άλλη επιλογή πέρα από την παρουσία μας για ακόμα μια φορά στους δρόμους και την αγωνιστικότητα προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας που θα μας διατηρήσουν στον πρωτογενή τομέα και τα επόμενα χρόνια».

