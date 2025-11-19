Στους δρόμους οι αγρότες της Ηλείας: Κινητοποιήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, ζωονόσους και τιμές προϊόντων

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις

Newsbomb

Στους δρόμους οι αγρότες της Ηλείας: Κινητοποιήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, ζωονόσους και τιμές προϊόντων
Patrisnews
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κατάσταση με τις ζωονόσους, τις καθυστερήσεις πληρωμών και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων έχει φέρει πολλούς παραγωγούς στην Ηλεία σε απόγνωση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την επιβίωση των κοπαδιών και την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές κινητοποιήσεις, με την πρώτη να πραγματοποιείται την Πέμπτη (20/11) στις 11:30 στον Κόμβο στο Ρουπάκι, ενώ η δεύτερη θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου στις 19:00 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την περιοχή, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης για την προστασία των κοπαδιών και αποζημίωση στο 100% για όσους χάσουν ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών, στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων, πλήρη εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού, εξασφάλιση των ζωοτροφών, ασφαλή ταφή νεκρών ζώων, αυστηρή επιτήρηση σφαγείων, κατάργηση περιορισμών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ελέγχους στις εισαγωγές και άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ζητούν κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της δραστηριότητας.

«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ Θανάσης Βομπίρης μίλησε για την καθυστέρηση πληρωμών και την έλλειψη μέτρων πρόληψης για ζωονόσους, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αφανισμού των κτηνοτρόφων. Συγκεκριμένα είπε: «Καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ξεσηκωθούν, γιατί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις που χρωστάει ακόμα η κυβέρνηση, όπως το «Κομφούζιο». Το γεγονός πως δεν παίρνει μέτρα πρόληψης στο σωστό χρόνο για τις ζωονόσους όπως ευλογιά και καταρροϊκός πυρετός, έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους πιο κοντά στον αφανισμό. Όλος ο λαός θα πληρώσει τα προϊόντα πανάκριβα στο μέλλον, ενώ θα μας χρεώσουν και τα πρόστιμα και όλη την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, ειδάλλως δε θα έχουμε αύριο!».

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χειμαδιού-Σοπίου Τρύφωνας Χριστόπουλος ανέφερε ότι οι οικονομικές δυσκολίες και η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου καθιστούν μη βιώσιμη την παραγωγή, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει καλύψει πληρωμές σε προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα σημείωσε: «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο πλέον. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες και οι οικονομικές απαιτήσεις της εποχής μας σφίγγουν τη θηλιά ολοένα και περισσότερο γύρω από το λαιμό. Ένα από τα ζητήματα που μας προβληματίζουν είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου και με 60% μείωση παραγωγής συγκριτικά με πέρυσι, δεν είναι δυνατόν να είναι οικονομικά βιώσιμος ένας παραγωγός. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μας έχει αφήσει απλήρωτους στα προγράμματα «Κομφούζιο» του 2024 και 2025, καθώς και σε επιδοτήσεις. Με τη στάση της, δεν μας δίνει άλλη επιλογή πέρα από την παρουσία μας για ακόμα μια φορά στους δρόμους και την αγωνιστικότητα προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας που θα μας διατηρήσουν στον πρωτογενή τομέα και τα επόμενα χρόνια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία: Στο επίκεντρο το θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι επιχείρησεις θα μπορούν πλέον να έχουν δικό τους εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

19:45LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Η Σοφία ξεμπροστιάζει τη Ζωή- Στο φως το μεγάλο μυστικό

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για την ατζέντα προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ: «Σωστές οι διαπιστώσεις, σημασία έχει η υλοποίηση»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση του στρατού

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το αυτοκίνητο των δραστών στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Δείτε φωτογραφίες

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 53χρονη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση - Είχε καταναλώσει χάπια - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για Novartis: Είμαι εδώ για να καταδικαστούν οι σκόπιμοι ψευδομάρτυρες

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Σε επαναληπτικές εκλογές το Κόσοβο: Απέτυχε και η δεύτερη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης

19:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο τζίζικας που δανείζει στο μέρμηγκα» - Διθυράμβοι γαλλικών ΜΜΕ για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 1,1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα

19:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή | Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί - Έμαθαν από το κινητό ότι θα παίξουν σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 51 χρόνια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: Δύο κτηνοτρόφοι αποκλείστηκαν λόγω ορμητικών νερών στους Μελισσουργούς

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση η ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επεισόδιο Λαζαρίδη - Τζεδάκη

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη δήλωση του προέδρου της Airbus: Καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση του στρατού

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το αυτοκίνητο των δραστών στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Δείτε φωτογραφίες

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση η ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επεισόδιο Λαζαρίδη - Τζεδάκη

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ