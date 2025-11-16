Ηλεία: Χειροπέδες σε άνδρα που εισέβαλε σε κατάστημα με κατσαβίδι - Απείλησε υπάλληλο

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας βρέθηκε χθες το απόγευμα ένας άνδρας από την περιοχή, ο οποίος εισέβαλε σε κατάστημα και απείλησε υπάλληλο με κατσαβίδι για να του αποσπάσει τις εισπράξεις.

Κατηγορείται για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατηγορίες που φέρουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, στη Μαραθιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εισέβαλε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχοντας καλύψει πρόχειρα το πρόσωπό του – μια μπλούζα ανεβασμένη ως τα μάτια και μια πετσέτα στο κεφάλι – προκειμένου να μην αναγνωριστεί. Απειλώντας υπάλληλο με κατσαβίδι, αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το ποσό των 70 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των στοιχείων του και λίγο αργότερα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στα Σαβάλια. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 ευρώ, ενώ διερευνάται αν συνδέεται με άλλες παρόμοιες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω της ποινικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης