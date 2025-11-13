Ηλεία: Εκατοντάδες θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς - Πέντε ύποπτες εκτροφές

Η ζώνη προστασίας έχει μετατοπιστεί ελαφρώς για καλύτερο έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου

Ηλεία: Εκατοντάδες θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς - Πέντε ύποπτες εκτροφές
Ο πρωτογενής τομέας στην Ηλεία δοκιμάζεται έντονα, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο τις οικονομικές και φυσικές δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και ξαφνικές κρίσεις που θέτουν σε κίνδυνο τις εκτροφές τους.

Η πρόσφατη εμφάνιση της ευλογιάς των ζώων στην περιοχή φέρνει περαιτέρω πίεση σε παραγωγούς και κτηνιατρικές υπηρεσίες, που προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου υπό αντίξοες συνθήκες.

Στην παραλία Αρετής, ήδη θανατώθηκαν 170 ζώα σε μια εκτροφή, ενώ σήμερα αναμένεται η θανάτωση περίπου 105 ζώων σε εκτροφή στο Καπελέτο, σημειώνει η εφημερίδα «Πατρίς». Μερικές ημέρες νωρίτερα, στη Μανωλάδα, είχαν θανατωθεί περίπου 90 ζώα σε άλλη εκτροφή. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως υπάρχουν πέντε ακόμα ύποπτες εκτροφές σε Κουρτέσι, Καπελέτο και Βάρδα, για τις οποίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, η ζώνη προστασίας έχει μετατοπιστεί ελαφρώς για καλύτερο έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου.

Τις προηγούμενες ημέρες, εντός της ζώνης, πάρθηκαν δείγματα σάλιου από τα ζώα και στάλθηκαν στο εργαστήριο της Λάρισας για να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι της ευλογιάς σε πρώιμο στάδιο.

Για όσους παραγωγούς επιθυμούσαν να σφάξουν ζώα, αυτή η εξέταση προσφέρει πρώιμη διάγνωση. Τώρα, για πιο γρήγορη ανίχνευση, λαμβάνονται δείγματα από τα ενήλικα ζώα εντός της ζώνης προστασίας.

Οι επισκέψεις των υπαλλήλων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ηλείας στη ζώνη προστασίας γίνονται καθημερινά, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία διαθέτει ελάχιστο προσωπικό που εργάζεται υπό αντίξοες συνθήκες για να διασφαλιστεί η πρώιμη ανίχνευση της νόσου και να προστατευτούν οι υπόλοιπες εκτροφές.

Μάλιστα, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας Μπέκυ Σπυροπούλου, επεσήμανε την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης και συντονισμού, ώστε οι παραγωγοί και οι υπηρεσίες να περιορίσουν τις ζημιές και να προστατεύσουν τον ζωικό πληθυσμό της περιοχής

