«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο, θα συμμετάσχουν αγρότες από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη

Newsbomb

«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα κάνου απόβαση με τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και αναμένεται να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης και σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση, έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση προωθεί νέο σχέδιο δράσης γαι την βελτίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που στις αγροτικές περιοχές επικρατεί έκδηλη ανησυχία αναφορικά με το πότε θα επανεκκινήσουν οι πληρωμές αλλά και ποια μέτρα θα ληφθούν για την στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγών ποιυ βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Σαμαρά: Οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης της ΝΔ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 14 Νοεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από τη Γερουσία το νομοσχέδιο για το τέλος του 41ήμερου shutdown

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία εντάσσεται στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό και ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασική Ενίσχυση αγροτών: Εντός Νοεμβρίου η πληρωμή των 600 εκατ. ευρώ

03:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - ΗΠΑ - Συρία: Τριμερής συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Κινείται στα ανατολικά η κακοκαιρία – Πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα

02:46ΕΘΝΙΚΑ

Αμερικανός ΥΠΕΣ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Όλο και πιο κοντά η θανατική ποινή για τους «τρομοκράτες»

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Βγήκε η προκήρυξη για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:14ΕΘΝΙΚΑ

ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Σαμαρά: Οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης της ΝΔ

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι σαστάδες της Κρήτης: Οι «αόρατοι μεσολαβητές» που σταματούν τις βεντέτες

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

14:17LIFESTYLE

Κρις Τζένερ: Γιόρτασε τα 70 της χρόνια με ένα θεματικό πάρτυ - Οι εντυπωσιακοί καλεσμένοι και ο σύντροφός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ