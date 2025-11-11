«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα κάνου απόβαση με τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και αναμένεται να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης και σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση, έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση προωθεί νέο σχέδιο δράσης γαι την βελτίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που στις αγροτικές περιοχές επικρατεί έκδηλη ανησυχία αναφορικά με το πότε θα επανεκκινήσουν οι πληρωμές αλλά και ποια μέτρα θα ληφθούν για την στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγών ποιυ βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς.

