«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

Αύριο το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Τα αιτήματά τους

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αγανάκτηση των αγροτών έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, καθώς παραγωγοί και κτηνοτρόφοι προετοιμάζονται για πανελλαδική κινητοποίηση αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετάσχουν μαζικά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί νέο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στις αγροτικές περιοχές επικρατεί ανησυχία σχετικά με το πότε θα επανεκκινήσουν οι πληρωμές και ποια μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη των παραγωγών που βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση, έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατήγγειλε απειλές με... κηδειόσημο που αναρτήθηκε σε όλη την Κρήτη

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

19:21WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πώς θα το διατηρήσετε φρέσκο είτε κομμένο είτε ολόκληρο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους επειδή «ένιωσαν απειλή» - Ο ένας ήταν ανήλικος

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από τον Άλιμο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για εμφάνιση λύκου σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Προειδοποίηση ότι το ζώο είναι πεινασμένο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο - Είχε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης μία ημέρα πριν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πέθανε ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ, σε ηλικία 92 ετών

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ανάλυση Λανουά για τα πέναλτι του Ολυμπιακού και τα ακυρωθέντα τέρματα της ΑΕΚ

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή

18:36WHAT THE FACT

Ένα παράξενο μέταλλο υπόσχεται να τροφοδοτήσει τον πλανήτη - Είναι πολυτιμότερο του χρυσού

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Παρελθόν από τον πάγκο ο Βόκολος

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων το BBC - Η επιστολή της νομικής ομάδας του

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ