«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

Η αγανάκτηση των αγροτών έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, καθώς παραγωγοί και κτηνοτρόφοι προετοιμάζονται για πανελλαδική κινητοποίηση αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετάσχουν μαζικά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί νέο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στις αγροτικές περιοχές επικρατεί ανησυχία σχετικά με το πότε θα επανεκκινήσουν οι πληρωμές και ποια μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη των παραγωγών που βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση, έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.