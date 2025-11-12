Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης να κλείσει τα ανοικτά μέτωπα με τον αγροτικό κόσμο και να κάμψει το κύμα οργής που υπάρχει λόγο ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Από την Ροδόπη όπου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πρέπει να γίνει «εν κινήσει», ενώ συνεχίζεται η στήριξη καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες και όπως είπε: «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, οι οποίοι του παρέδωσαν το ψήφισμά τους. Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο και αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών που οργάνωσαν το συλλαλητήριο για όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τα κρίσιμα θέματα είναι δύο, το ζήτημα της ροής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων, όλων των φορέων, για θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους Έλληνες παραγωγούς», δήλωσε ο κ. Τσιάρας, ενώ συμπλήρωσε ότι «Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πολλές φορές: είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο ουσιαστικά τον έντιμο Έλληνα παραγωγό, αλλά κυρίως να δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αφενός οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα θα υποστηρίζονται και αφετέρου θα έχουν και συνέχεια. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Γι’ αυτό τον λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές που θα ξεκινήσουν από αυτό τον μήνα -και θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα- από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου».

Επιπλέον, ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε ότι: «Έχοντας αυτόν τον στόχο, τις επόμενες ημέρες θα ψηφιστεί νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης των Ελλήνων κτηνοτρόφων λόγω της ευλογιάς, ενώ με τη σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο –ανά καλλιέργεια και ανά ποσότητα κατανάλωσης–, επιβεβαιώνεται η συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση του αγροτικού και παραγωγικού κόσμου.

Είναι, επαναλαμβάνω, μια συνεχής προσπάθεια, προκειμένου να κρατήσουμε όρθιο και ζωντανό τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, σε μια δύσκολη εποχή προκλήσεων, αλλά και σε μια εποχή που πρέπει να απαντήσουμε πειστικά σε μεγάλα ζητήματα που αφορούν και στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά αφενός στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου σε θέματα τα οποία τίθενται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αυτήν την προσπάθεια θα επιμείνουμε όλοι, με συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο, με την πόρτα της συζήτησης πάντα ανοιχτή. Κυρίως, με τη βαθιά επίγνωση ότι στη δύσκολη και κρίσιμη αυτή εποχή οφείλουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με κάθε διαθέσιμο μέσο τον παραγωγικό κόσμο της χώρας».

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και προκλητική για τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας δύο κυρίαρχα προβλήματα: τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοπιστίας και πλήρους ελέγχου, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή και δίκαιη ροή των κοινοτικών κονδυλίων. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να επιλύσει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και ότι η εξασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Ο Υπουργός παρουσίασε το σχέδιο των πληρωμών έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Έως το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζονται δύο βασικές πληρωμές:

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για την εφετινή χρονιά.

Η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο θα αγγίξει τα 178 εκατομμύρια ευρώ

Έως το τέλος του 2025 στόχος αναμένεται να ολοκληρωθούν:

Οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά και άλλα).

Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης.

Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι όλες αυτές οι πληρωμές έχουν στόχο τη στήριξη του παραγωγικού κόσμου, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

