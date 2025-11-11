Μαζικό αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας – Γιατί διαμαρτυρήθηκαν

Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγροτοκτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έφτασαν στην πόλη της Αθήνας από νωρίς το πρωί με πούλμαν και πλοία και μετέβησαν στην Πλατεία Καραϊσκάκη, όπου έγινε η προσυγκέντρωση προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον κλάδο τους.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν στη συνέχεια σε συγκέντρωση έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως είχαν προαναγγείλει όπου εκεί τους περίμεναν πανίσχυρες δυνάμεις των ΜΑΤ με κλούβες με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την αγανάκτησή τους.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου αντιπροσωπεία τους μετέβη στον υπουργό Κώστα Τσιάρα όπου κατέθεσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Ακολούθως κατέθεσαν ψήφισμα και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Η κινητοποίηση ήταν δυναμική και είχε παλμό με τους αγροτοκτηνοτρόφους να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και διαμαρτυρήθηκαν για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα και να διεκδικήσουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας αλλά και καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές και λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Το συγκεντρωμένο πλήθος απαίτησε φορολογικές αλλαγές και κίνητρα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, μείωση του κόστους ενέργειας με επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου αλλά και συστηματικό διάλογο με τους φορείς των αγροτών για τις αλλαγές που έρχονται με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν το μεσημέρι από την πρωτεύουσα ωστόσο όπως σημείωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών, η κινητοποίηση ήταν «είναι μόνο η αρχή» μια σειράς αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν στις 23 Νοεμβρίου όταν και θα αποφασισιστούν οι επόμενες κινήσεις τους στη Νίκαια της Λάρισας που θα είναι ανάλογες των δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

Άμεση καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων (1,2 δισ. ευρώ) που εκκρεμούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, καθώς και διόρθωση σοβαρών προβλημάτων στη διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου, που αφορά μόλις το 30-35% των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με πλήρεις και ταχείες αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους και αποζημίωση της απώλειας εισοδήματος κατά την καραντίνα.

Επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς οι διαδικασίες καθυστερούν ήδη πάνω από τρία χρόνια, με τον κίνδυνο να χαθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Μείωση του κόστους ενέργειας με δίκαιη επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για όλους τους δικαιούχους, καθώς και ορθή εφαρμογή του συστήματος NET METERING.

Αναθεώρηση του μοντέλου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι φυσικές καταστροφές που πλήττουν τον αγροτικό τομέα.

Φορολογικές αλλαγές και κίνητρα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με την καταγγελία ότι τα φορολογικά κίνητρα δεν εφαρμόζονται σωστά και οι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της έκπτωσης φόρου 50%.

Συστηματικός διάλογος για τις αλλαγές στη νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική), ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα του παρελθόντος.

Επείγουσα λύση στα αρδευτικά προβλήματα, με τη διασφάλιση ότι τα αρδευτικά φράγματα θα λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες των αγροτών και όχι μόνο με βάση τις τιμές ενέργειας.

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αγροτών στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης

Αγρότες συγκεντρώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη έξω από το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης ζητώντας συνάντηση με εκπρόσωπο του υπουργείου.

Πενταμελή αντιπροσωπία αγροτών συναντήθηκε τελικά με τον Συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Γιάννη Παπαγεωργίου.

Μετά τη συνάντηση, ο Βασίλης Μαυροσκάς, ένας εκ των αγροτών που συμμετείχε στην αντιπροσωπία ανέφερε πως έγινε μία συζήτηση εφ΄όλης της ύλης και πως αυτό που θα γίνει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχή της επομένης είναι μία σύσκεψη των κινητοποιημένων αγροτών με τον Κωστή Χατζηδάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΥΜΑΘ. «Σε περίπτωση που δεν γίνει συνάντηση και την επόμενη εβδομάδα θα ξαναβγούμε στον δρόμο και αυτή τη φορά με φωτιά και τσεκούρι», ανέφερε ο αγρότης.

Η στιγμή της αποχώρηση των αγροτών

