Πλήθος αγροτών στην προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία των αγροτών αναμένεται να επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

