Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης μελών αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και επικείμενης πορείας, περί ώρα 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου – Μάρνη – Αχαρνών – Λιοσίων – Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.

Να σημειωθεί πως καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω συγκέντρωσης – πορείας, ρυθμιστές τροχονόμοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Προσυγκέντρωση των αγροτών στην πλατεία Καραϊσκάκη

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και αναμένεται να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης και σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

