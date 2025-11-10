Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός αγροτών στο αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

Σε ένταση βρίσκεται το κλίμα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς αγρότες από την περιοχή έχουν προχωρήσει σε συγκέντρωση και αποκλεισμό του αεροδρομίου «Δημόκριτος», ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί της Τρίτης.

Από το απόγευμα, αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία και έφτασαν στην είσοδο του αεροδρομίου, όπου παραμένουν συγκεντρωμένοι, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει:

«Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί δεν υλοποιήθηκαν. Η οικονομική πίεση είναι πλέον αφόρητη και δεν έχουμε άλλη επιλογή πέρα από μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις».

