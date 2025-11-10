Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες
Πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος των Ελληνικών Πετρελαίων, στο ρεύμα εξόδου της πόλης.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες

