Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες

Πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος των Ελληνικών Πετρελαίων, στο ρεύμα εξόδου της πόλης.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

