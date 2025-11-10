Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης
Πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος των Ελληνικών Πετρελαίων, στο ρεύμα εξόδου της πόλης.
Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.
