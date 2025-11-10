Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν
Ο οδηγός του δίκυκλου εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση
Αργά το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, συρμός του Προαστιακού της Αθήνας, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:50 στη διάβαση της οδού Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης, όταν η αμαξοστοιχία 1328 προσέκρουσε σε δίκυκλο που παραβίασε τη σήμανση.
Οι 53 επιβάτες και το πλήρωμα του τρένου είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως ότου ολοκληρωθεί η αυτοψία και η καταγραφή του συμβάντος από την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο στις 20:21. Στη συνέχεια, το τρένο αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε συνεχώς τους επιβάτες για την εξέλιξη της κατάστασης.