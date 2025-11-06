Διαψεύδει ο ΟΣΕ το περιστατικό στη Λάρισα - «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»

Την δική του απάντηση αναφορικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο περί εισόδου αμαξοστοιχίας που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου σε λάθος γραμμή, θέλησε να δώσει ο ΟΣΕ διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως ουδέποτε κάτι τέτοιο συνέβη.

«Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές», αναφέρει χαρακτηριστικά η Hellenic Train.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.



Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας. Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.



Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».

Το χρονικό

Επιβάτες κατήγγειλαν πως ένα τρένο που εκτελούσε τη γραμμή Θεσσαλονίκη - Λάρισα, φερόταν να είχε μπει για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός «Ενημέρωση» το τρένο ήταν σε λάθος πορεία για αρκετά χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του, πριν επιστρέψει στην κανονική πορεία του. «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις.

