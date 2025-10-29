Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) μέσα στον προαστιακό της Πάτρας, όταν ένας νεαρός λιποθύμησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ το τρένο βρισκόταν στο ύψος των Καμινίων, ο νεαρός κατέρρευσε, σύμφωνα με το tempo24.gr.

Άμεσα επιβάτες έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες , ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ που έστειλε ασθενοφόρο για να μετάφέρει τον άνδρα στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για 15χρονο, που βρισκόταν μόνος μέσα στο τρένο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης