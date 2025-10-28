Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του - Πιάστηκαν στα χέρια για τις ομάδες

Ένα σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας με ανηλίκους σημειώθηκε στην Πάτρα το βράδυ της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου 2025. Μάλιστα, ένας από τους ανηλίκους τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό από μαχαίρι.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 στην περιοχή Ζαρουχλεΐκα στην Πάτρα, όταν ένας 17χρονος πλησίασε έναν συνομήλικό του υποστηρικτή άλλης ομάδας και άρχισαν να διαφωνούν για οπαδικούς λόγους. Τότε πιάστηκαν στα χέρια και ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τον δεύτερο. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το tempo24, ο 17χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.