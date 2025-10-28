Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του - Πιάστηκαν στα χέρια για τις ομάδες

Ο 17χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον συνομήλικό του και τον πατέρα του 

Newsbomb

Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του - Πιάστηκαν στα χέρια για τις ομάδες
Αρχείο INTIME
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας με ανηλίκους σημειώθηκε στην Πάτρα το βράδυ της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου 2025. Μάλιστα, ένας από τους ανηλίκους τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό από μαχαίρι.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 στην περιοχή Ζαρουχλεΐκα στην Πάτρα, όταν ένας 17χρονος πλησίασε έναν συνομήλικό του υποστηρικτή άλλης ομάδας και άρχισαν να διαφωνούν για οπαδικούς λόγους. Τότε πιάστηκαν στα χέρια και ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τον δεύτερο. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το tempo24, ο 17χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

13:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Για το restart Πανιώνιος και Άρης - Ντεμπούτο Ζούρου και Μίλισιτς

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η σοκαριστική στιγμή που ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη μπροστά σε έντρομους ψαράδες - Βίντεο

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Στη Νέων ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ - Ποιος είναι ο Ελληνονιγηριανός

12:57ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα - Παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της απογείωσης των τεσσάρων Mirage από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα

12:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στην 3η αγωνιστική με ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά - Πρόγραμμα και μεταδόσεις

12:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του - Πιάστηκαν στα χέρια για τις ομάδες

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη: Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

12:11LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Ένα πράγμα ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα - Το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη τη νύχτα!

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές δωρίζουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο - Η πρωτοβουλία καθηγήτριας στην Έδεσσα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο παράξενος λόγος που ο 13ος όροφος λείπει από πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης

11:40ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

11:34ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώνεται ξανά στο Ηράκλειο

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του που πολέμησε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο - «Μας έμαθαν να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Live: Η στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα - Το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη τη νύχτα!

13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

12:57ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

11:40ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα - Παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δορυφόρος καταγράφει την ραγδαία ενίσχυση του τυφώνα «Μελίσσα» στην Τζαμάικα

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Στη Νέων ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ - Ποιος είναι ο Ελληνονιγηριανός

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανικό σκόρπισε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων – Αγωνία για την επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ