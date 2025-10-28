Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για το επεισόδιο οπαδικής βίας

Σε ακόμα μία άμεση εξιχνίαση ενός πολύ σοβαρού οπαδικού επεισοδίου μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν την Κυριακή στο γήπεδο Σαραβαλίου προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών.

Στα χέρια των αστυνομικών της ασφάλειας βρίσκεται ένας δεκαεπτάχρονος ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας παράβαση του νόμου περί όπλων και του αθλητικού νόμου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, 17χρονος συνεπλάκη με έναν συνομήλικό του και έναν ακόμη 14χρονο στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Μετά από έντονη λογομαχία ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και στη συνέχεια τραυμάτισε τον δεκαεπτάχρονο στο λαιμό ενώ μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ζαρουχλαιίκων και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ άμεσα από τους γιατρούς ενημερώθηκε η αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά το θύμα φοβούμενο όπως εξήγησε αργότερα σε αστυνομικούς τους γονείς του υποστήριξε ότι είχε αυτοτραυματιστεί μόλις όμως πήρε εξιτήριο κατέθεσε πως ο δεκαεπτάχρονος τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προχώρησαν και στη σύλληψη του θύματος αλλά και του δεκατετράχρονου φίλου του με την κατηγορία της συμπλοκής ενώ ο δράστης του οπαδικού επεισοδίου κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας λόγω του ότι το τραύμα που κατάφερε το θύμα ήταν κοντά στην καρωτίδα.

Ο δράστης κατηγορείται ακόμη για παράβαση του νόμου περί όπλων και του αθλητικού νόμου. Επίσης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων και οι γονείς των τριών ανηλίκων. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

