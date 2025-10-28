Μεσσηνία: Σύλληψη για παραβίαση της άδειας για βιομηχανική κάνναβη – Θα έβγαζε 75.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 46χρονου καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε την άδεια για βιομηχανική κάνναβη που είχε εξασφαλίσει, προχώρησαν αστυνομικοί στη Μεσσηνία χθες, Δευτέρα.

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς η βιομηχανική κάνναβη που καλλιεργούσε ξεπερνούσε το νόμιμο ποσοστό της ψυχοδραστικής ουσίας τετραϋδροκανναβινόλη (THC) για την οποία είχε άδεια.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εταιρεία του 46χρονου είχε αποκρύψει από τους υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεγάλη ποσότητα κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή σκόνης (Bubble Hash) με τη χρήση ξηρού πάγου ( μέθοδος ice water extraction) καθώς και διακίνηση της.

Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι από την παράνομη δράση του ο 46χρονος θα αποκόμιζε 75.000 ευρώ.

