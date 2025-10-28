Τραγωδία στον Έβρο: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε αγροτική περιοχή των Φερών

Τον αυτόχειρα εντόπισε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις Αρχές

Newsbomb

Τραγωδία στον Έβρο: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε αγροτική περιοχή των Φερών
Φωτ.: Cretalive
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στις Φέρες του Έβρου, όπου 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε όχημα, σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Μοναστηράκι.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, τον αυτόχειρα εντόπισε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί από το Τμήμα των Φερών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Από την αυτοψία των αρχών δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στην αυτοχειρία, αφού ο άνδρας χρησιμοποίησε εύφλεκτο υλικό για να περιλούσει το σώμα του.

Η σορός του μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φερών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται η πληροφορία ότι ο άνδρας, που ήταν κάτοικος Μοναστηρακίου, το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα με ταχύτητα 300 χλμ

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν οι εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου - Καθυστερήσεις από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 23χρονη τραυματίστηκε σε εμποροπανήγυρη - Της έπεσε στο κεφάλι σίδερο από στέγαστρο

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν elite ξένο διαιτητή για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά υπό έναν όρο»

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Σύλληψη για παραβίαση της άδειας για βιομηχανική κάνναβη – Θα έβγαζε 75.000 ευρώ

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στον «αέρα» η εκεχειρία - Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση - Η Χαμάς δεν παραδίδει τη σορό ομήρου

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral

18:50LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: «Με τρομάζει ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη»

18:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη υγρασία την Τετάρτη

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Έβρο: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε αγροτική περιοχή των Φερών

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη - Τα 7 θέματα που θα τεθούν επί τάπητος

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Τους έκαναν «τσακωτούς» να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Η πορεία προς το μέτωπο»: Η καθηλωτική απαγγελία του Μάνου Κατράκη από το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη (ηχητικό)

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διέταξε «επιθέσεις» στη Γάζα

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1: Οι Κρητικοί έκαναν το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Tροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου - Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών

17:55ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Συγκίνηση και περηφάνια για τον τυφλό σημαιοφόρο της μαθητικής παρέλασης στη Γαβαλού Αγρινίου

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γιορτάζουμε τη Δύναμη της Ψυχής των Ελλήνων»: Τα μηνύματα των ομάδων για την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα με ταχύτητα 300 χλμ

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στον «αέρα» η εκεχειρία - Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση - Η Χαμάς δεν παραδίδει τη σορό ομήρου

16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Τους έκαναν «τσακωτούς» να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Έβρο: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε αγροτική περιοχή των Φερών

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα - Δραματική προειδοποίηση: «Είναι η τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» από την «καταιγίδα του αιώνα»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ