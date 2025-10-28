Κίνηση τώρα: Προβλήματα στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου λόγω τροχαίου ατυχήματος
Μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο 44ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Σαρωνίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία και παρατηρούνται καθυστερήσεις. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και, αν είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.
