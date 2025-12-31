Ισραήλ: Παλαιστίνιος προσπάθησε να παρασύρει με το αυτοκινητό του στρατιώτες - Έπεσε νεκρός

Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ισραήλ: Παλαιστίνιος προσπάθησε να παρασύρει με το αυτοκινητό του στρατιώτες - Έπεσε νεκρός
Reuters
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, ενώ παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν επίσης τρεις τραυματίες στο ίδιο συμβάν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, «ένας τρομοκράτης αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή Εϊναμπούς». Ακολούθως, οι ισραηλινοί στρατιώτες «πυροβόλησαν τον τρομοκράτη και τον εξουδετέρωσαν».

Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου Παλαιστίνιος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Όχθης, γενέτειρα του δράστη της επίθεσης, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέρφια του.

Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε καταγράφηκε επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

