Ισραήλ: Η Ελλάδα αναδείχθηκε Νο1 διεθνής προορισμός για τους Ισραηλινούς το 2025

Το 2025, η Ελλάδα αναδείχθηκε Νο1 διεθνής προορισμός για τους Ισραηλινούς, με πάνω από 2,2 εκατ. επιβάτες. Η επίδοση αυτή στηρίζεται στις συχνές απευθείας πτήσεις και στο εκτεταμένο δίκτυο ελληνικών προορισμών, επισημαίνεται σε ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα. Επίσης, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το 2026, το Ισραήλ θα επιλέξει και πάλι Ελλάδα!

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφουν τα στοιχεία που αφορούν τις αναχωρήσεις επιβατών από το Ισραήλ προς την Κύπρο το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται στις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που αφορούν την αεροπορική κίνηση του 2025, περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια επιβάτες αναχώρησαν από τα ισραηλινά αεροδρόμια, κυρίως από το Ben-Gurion στο Τελ Αβίβ, με προορισμό την Ελλάδα, αριθμός που τη φέρνει στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, μπροστά από όλους τους άλλους διεθνείς προορισμούς.

Η υψηλή αυτή επίδοση αποδίδεται στη μεγάλη συχνότητα πτήσεων, στο εκτεταμένο δίκτυο ελληνικών προορισμών που συνδέονται απευθείας με το Ισραήλ, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Σαντορίνη, αλλά και στη σταθερή ζήτηση τόσο για τουριστικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ίδια κατάταξη της IAA, στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Κύπρος και η Ιταλία μοιράζονται την τέταρτη θέση ως προς τον συνολικό αριθμό επιβατών.

Η πρωτιά της Ελλάδας επιβεβαιώνει τη διαχρονικά ισχυρή θέση της στην ισραηλινή τουριστική αγορά και καταδεικνύει τον ρόλο της ως έναν από τους πλέον δημοφιλείς και προσβάσιμους προορισμούς της Μεσογείου για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στον αριθμό πτήσεων που πραγματοποιούνται από τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ως βασικού προορισμού για το ισραηλινό επιβατικό κοινό.

Αξιοσημείωτη είναι και η συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης, καθώς από 18,4 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, εκτιμάται ότι ο αριθμός θα ανέλθει στα 22 εκατομμύρια το 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό εβδομαδιαίων πτήσεων από ισραηλινά αεροδρόμια που μπορεί να φτάσουν τις 186, κυρίως από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, ξεπερνώντας πολλούς άλλους δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς από το Ισραήλ στην Κύπρο, η χώρα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση διεθνώς, ισοβαθμώντας με την Ιταλία, με περίπου 1,2 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στο 2025.