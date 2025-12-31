ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 9,50 μονάδων (–0,14%), στις 6.896,24 μονάδες.
Μικρές απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 94,87 μονάδων (–0,20%), στις 48.367,06 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 55,27 μονάδων (–0,24%), στις 23.419,08 μονάδες.
