Γιατί η Ford εγκατέλειψε τα φθηνά μοντέλα;
Μιλώντας στην αργεντίνικη εφημερίδα La Nación, ο Farley εξήγησε ότι η στρατηγική του «full-line κατασκευαστή», με παρουσία σε όλες τις κατηγορίες, αποδείχθηκε οικονομικά μη βιώσιμη.
Η Ford διανύει μια περίοδο σιωπηρής αλλά βαθιάς αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.
Όπως παραδέχεται πλέον ανοιχτά ο CEO της εταιρείας, Jim Farley, ο αμερικανικός κολοσσός συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά την Toyota και τη Hyundai στην κατηγορία των προσιτών, μαζικών αυτοκινήτων — και αποφάσισε να σταματήσει να προσπαθεί.
