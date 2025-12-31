Γιατί η Ford εγκατέλειψε τα φθηνά μοντέλα;

Μιλώντας στην αργεντίνικη εφημερίδα La Nación, ο Farley εξήγησε ότι η στρατηγική του «full-line κατασκευαστή», με παρουσία σε όλες τις κατηγορίες, αποδείχθηκε οικονομικά μη βιώσιμη.

Γιατί η Ford εγκατέλειψε τα φθηνά μοντέλα;
Η Ford διανύει μια περίοδο σιωπηρής αλλά βαθιάς αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.

Όπως παραδέχεται πλέον ανοιχτά ο CEO της εταιρείας, Jim Farley, ο αμερικανικός κολοσσός συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά την Toyota και τη Hyundai στην κατηγορία των προσιτών, μαζικών αυτοκινήτων — και αποφάσισε να σταματήσει να προσπαθεί.

