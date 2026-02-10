Καλλιθέα: Καθαρή από εγκεφαλικό οίδημα η αξονική στο 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

Το παιδί ήταν επί αρκετά λεπτά αναίσθητο μέσα στο νερό, σύμφωνα με αναφορές

Καλλιθέα: Καθαρή από εγκεφαλικό οίδημα η αξονική στο 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι
EUROKINISSI
Ώρες αγωνίας περνούν οι οικείοι του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι γονείς του παιδιού περίμεναν με αγωνία μια καλή είδηση για να αναπτερώσουν τις ελπίδες τους, κι αυτή ήρθε από τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας, στην οποία υπεβλήθη το κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξονική δεν έδειξε εγκεφαλικό οίδημα, ωστόσο, η κατάσταση του παιδιού παραμένει κρίσιμη. Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, όπου νοσηλεύεται από την Κυριακή το βράδυ.

Το παραπέτασμα που έκρυβε τη θέα προς το συντριβάνι

Η παρουσία ενός μεγάλου παραπετάσματος, μπροστά από το σιντριβάνι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο γεγονός ότι το παιδί έμεινε για ώρα στο παγωμένο νερό, χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς του, αλλά και οι άλλοι παρευρισκόμενοι στην πλατεία Κύπρου.

Στο σημείο, βρισκόταν μια υπερυψωμένη εξέδρα κι ένα μεγάλο παραπέτασμα, που κάλυπτε τη θέα προς το σιντριβάνι, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην έχουν οπτική επαφή με το σημείο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι γονείς του παιδιού χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να βρίσκεται στο νερό έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.

Η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο από περιπολικό

Το 2,5 ετών παιδί διακομίσθηκε εσπευσμένα με αστυνομική συνοδεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb.gr.

Το παιδί βρισκόταν στην πλατεία της Καλλιθέας με τον 26άχρονο πατέρα του, αλβανικής καταγωγής, όταν διέλαθε της προσοχής του και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι. Το παιδί ήταν επί αρκετά λεπτά αναίσθητο μέσα στο νερό, σύμφωνα με αναφορές, πριν το αντιληφθούν περαστικοί, το βγάλουν και καλέσουν την Αστυνομία.

Πλήρωμα περιπολικού που περνούσε τυχαία από το σημείο εκείνη την ώρα, έσπευσε για να βοηθήσει το παιδί προσπαθώντας να το επαναφέρει, ενώ, το διακόμισε στο νοσοκομείο πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο «Αγλαΐα Κυριακού», οι γιατροί επιχειρούσαν να επαναφέρουν το παιδί επί 40 λεπτά και πράγματι, τα κατάφεραν. Όμως, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη κι έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

