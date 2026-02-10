Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες και παιδιά - Στήνει καρτέρι σε παιδική χαρά
Ο άνδρας στο παρελθόν έχει επιχειρήσει να κάψει μαλλιά γυναικών και να πατήσει με το αυτοκίνητό του παιδιά
Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Περιστερίου, καθώς ένας άνδρας «στήνει» καρτέρι σε παιδικές χαρές και επιτίθεται σε γυναίκες και παιδιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ ο άνδρας επιτίθεται λεκτικά και σε έντονο ύφος στις γυναίκες που πηγαίνουν με τα μικρά παιδιά τους στην παιδική χαρά. Μάλιστα κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι στο παρελθόν ο άνδρας έχει επιχειρήσει να κάψει τα μαλλιά γυναίκας αλλά και να πατήσει με το αυτοκίνητό του παιδιά.
Η ίδια πηγή τονίζει πως πλέον ο άνδρας έχει συλληφθεί καθώς πρόσφατα επισκέφθηκε γυμναστήριο και προσπάθησε και εκεί να δημιουργήσει επεισόδιο προκαλώντας ένταση, με τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου να ενημερώνει τις Αρχές.