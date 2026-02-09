Πύλος: Η στιγμή που πελάτης επιτίθεται με γκλοπ σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα - Βίντεο

Στοπ καρέ από την στιγμή της επίθεσης του 25χρονου πελάτη στον κουρέα στην Πύλο

Σάλος έχει προκληθεί με την απρόκλητη επίθεση ενός 25χρονου πελάτη στην Πύλο, που επιτέθηκε με γκλοπ στον κουρέα του επειδή... δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως ο 25χρονος είχε στήσει «καρτέρι» στον 51χρονο κουρέα έξω από το μαγαζί που εργάζεται.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το MEGA από τη στιγμή της επίθεσης, ο 25χρονος επιτίθεται με βία στον κουρέα, χτυπώντας τον με γκλοπ όταν εκείνος βγήκε από το κατάστημά του.

Ο 51χρονος κουρέας ενστικτωδώς βάζει το χέρι του μπροστά για να προστατευτεί καταφέρνοντας να αποφύγει τα χειρότερα, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

«Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες, υπάρχουνε μώλωπες, στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Και έχω πάθει σοκ, γενικώς δεν… θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να συνέλθω τώρα, δηλαδή δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό» περιέγραψε το θύμα της επίθεσης

Ποινή 3,5 ετών στον πελάτη που έστειλε στο νοσοκομείο τον κουρέα

Ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του κουρέα πριν αποχωρήσει. Λίγες ώρες μετά, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο 25χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το μεσημέρι ο 25χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών.

