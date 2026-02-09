Πύλος: 25χρονος επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πύλο, όπου ένας 25χρονος με καταγωγή από την Αλβανία επιτέθηκε σε βάρος 51χρονου κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, ο νεαρός δεν έμεινε ικανοποιημένος από το κούρεμα που του έκανε ο 51χρονος και αφού τον εξύβρισε αποχώρησε από το κατάστημα. Ωστόσο, επέστρεψε λίγο αργότερα οπλισμένος με γκλοπ.

Ο δράστης επιτέθηκε στον 51χρονο κουρέα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με το γκλοπ για περισσότερα από 10 λεπτά. Το μένος του 25χρονου δεν σταμάτησε εκεί καθώς μετά την επίθεση στον 51χρονο έσπασε και το αυτοκίνητο του θύματος, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν το συμβάν ενημέρωσαν την αστυνομία, άνδρες της οποίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 25χρονο, ο οποίος στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιων του εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο του Mega

