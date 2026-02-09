Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα: Μια πόλη, πολλές ιδέες για να περάσεις καλά

Άλλος κατεβαίνει στο κέντρο, άλλος μένει στη γειτονιά του, άλλος προτιμάει να περάσει αυτήν τη μέρα στην αυλή με τους αγαπημένους του. Κανείς, όμως, δεν το πολυσκέφτεται. Το μόνο που μετράει είναι να μυρίζει ψητό και τα ποτήρια να γεμίζουν χωρίς να το καταλάβεις.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε ψησταριές, πιατέλες που αδειάζουν και συζητήσεις που μπλέκουν όνειρα με ιστορίες από παλιά, υπάρχει μια σταθερά. Γιατί στην Ελλάδα μπορεί να μπλέκουμε γιορτές και γεύσεις, αλλά υπάρχει ένα απόσταγμα που το θέλουμε… μονοποικιλιακό. Και μετά, απλώς αφήνουμε τη βραδιά να κυλήσει. Πού; Συνέχισε να διαβάζεις και θα ανακαλύψεις τις πιο ωραίες ιδέες για να περάσεις όμορφα την Τσικνοπέμπτη.

#1 Τσικνοπέμπτη στο κέντρο

Εξάρχεια, Ψυρρή, Κουκάκι, Παγκράτι. Περιοχές που την Τσικνοπέμπτη δεν περπατιούνται εύκολα, γιατί σχεδόν κάθε μαγαζί έχει βγάλει τραπέζια έξω, ακόμα και αν κάνει κρύο. Εκεί, πας χωρίς πρόγραμμα και κάθεσαι για όσο πάει. Ξεκινάς με παππούδες στο διπλανό τραπέζι και καταλήγεις να τσουγκρίζεις με φοιτητές. Οι μεζέδες μπαίνουν στη μέση, οι καρέκλες κολλάνε μεταξύ τους, τα τραπέζια ενώνονται και το σκηνικό στήνεται από μόνο του. Έτσι μοιάζει μια αυθεντική, γευστική Τσικνοπέμπτη στο κέντρο της Αθήνας.

Extra tip: Αν κινηθείς προς Εξάρχεια, ξεκίνα από Καλλιδρομίου και φτάσε μέχρι και Θεμιστοκλέους. Στο Κουκάκι, κάνε βόλτα σε Δράκου και Ολυμπίου μέχρι να βρεις το μαγαζί που ήδη οι παρέες έχουν αρχίσει να μπλέκονται.

#2 Τσικνοπέμπτη στην αυλή

Αν έχεις αυλή στην Αθήνα, έχεις και λόγο να περάσεις εκεί την Τσικνοπέμπτη με τους αγαπημένους σου. Ψησταριά στη γωνία, τραπέζια που στήνονται πρόχειρα, καρέκλες διαφορετικές μεταξύ τους και φίλοι που φέρνουν «κάτι πρόχειρο». Άλλωστε, η αυθεντική Τσικνοπέμπτη δεν θέλει πολλά. Και αρκεί ένα Δεκαράκι για να «μπλέξει» γέλια και γεύσεις. Και για να φτιάξει ιστορίες από αυτές που φτιάχνουν οι παρέες.

#3 Τσικνοπέμπτη στο σπίτι

Η Τσικνοπέμπτη στο σπίτι είναι κάτι αντίστοιχο με την Τσικνοπέμπτη στην αυλή, μόνο που στην πρώτη περίπτωση δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερος προγραμματισμός. Χρειάζεσαι μερικά ωραία κρεατικά, σαλάτες και ορεκτικά στη μέση, χαμηλή μουσική -που στη συνέχεια θα δυναμώσει- και ένα Δεκαράκι να γεμίζει το ποτήρι χωρίς δεύτερες σκέψεις και να αναδεικνύει τη γεύση κάθε πιάτου. Έτσι, σίγουρα το μόνο που θα μπλεχτεί θα είναι οι συζητήσεις και οι γεύσεις.

Extra tip: Άφησε το τσίπουρο στο ψυγείο μέχρι την τελευταία στιγμή και σέρβιρέ το δροσερό. Οι γεύσεις αναδεικνύονται καλύτερα όταν η θερμοκρασία είναι σωστή.

#4 Τσικνοπέμπτη από τραπέζι σε τραπέζι

Ξεκινάς για κάτι χαλαρό στο αγαπημένο σου κουτούκι στην Καλλιθέα, περνάς για λίγο και από την ταβέρνα στο Θησείο που έχουν μαζευτεί φίλοι που είχες να δεις καιρό και καταλήγεις κάπου που δεν είχες υπολογίσει από την αρχή. Γιατί η Τσικνοπέμπτη είναι φτιαγμένη για μπλεξίματα. Και σε κάθε στάση, καλό είναι το τσίπουρο που γεμίζει το ποτήρι σου να παραμένει ίδιο. Να έχει ταυτότητα, να ξεχωρίζει στο άρωμα, να είναι μονοποικιλιακό και να λειτουργεί σαν κοινός παρονομαστής σε κάθε παρέα και τραπέζι που θα βρεθείς. Και λέμε μονοποικιλιακό, γιατί, μπορεί να μπλέκει γειτονιές, νέους και μεγάλους, αλλά δεν μπλέκει ποτέ τα… σταφύλια του. Για αυτό και έχει καθαρό άρωμα, έντονο χαρακτήρα και γεύση που δένει με κάθε πιάτο, με κάθε παρέα.

Μπορεί την Τσικνοπέμπτη να μπλέκουμε γειτονιές, παρέες και σχέδια, αλλά στο τσίπουρο, όταν θέλουμε καθαρή γεύση, ένταση και χαρακτήρα που ξεχωρίζει… Δεκαράκι μόνο. Εσύ πού θα μπλέξεις φέτος την Τσικνοπέμπτη;