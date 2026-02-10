Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε στην Αχαΐα ένας 49χρονος άνδρας.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, συγγενείς του 49χρονου ανησύχησαν καθώς δεν είχαν νέα του για αρκετές ώρες και πήγαν στο σπίτι του για να τον αναζητήσουν. Οι οικείοι του φτάνοντας στο σπίτι του στην περιοχή της Κλειτορίας, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης.

Διαβάστε επίσης