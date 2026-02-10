Συγκέντρωση εργαζομένων της ΕΑΒ έξω από το υπουργείο Άμυνας: «Όχι στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Εργαζόμενοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σήμερα, Τρίτη, στο πλαίσιο της απεργίας που έχουν προκηρύξει.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις αντίδρασης στις νέες περικοπές που, όπως καταγγέλλουν, προωθεί η κυβέρνηση, πλήττοντας περαιτέρω τις ήδη μειωμένες αποδοχές και τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση της διοίκησης της ΕΑΒ με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρουσία και του υφυπουργού Οικονομικών.

«Όχι στους εργολάβους - Θέλουμε τακτικό προσωπικό - Όχι στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος», γράφει το πανό των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ ζητούν την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την εξαίρεσή τους από το ενιαίο μισθολόγιο και την αποτροπή οποιασδήποτε περικοπής στο εφάπαξ. Παράλληλα, διεκδικούν τη διατήρηση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Όπως τονίζουν, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θίγουν ουσιαστικά τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ρόλος της ΕΑΒ χαρακτηρίζεται κομβικός για την αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Οι συνολικά περίπου 2.000 εργαζόμενοι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία στο Σχηματάρι, διαμαρτύρονται για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να καταργήσει το εφάπαξ τους και να μειώσει το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στην ΕΑΒ, Νικόλαος Καπίρης, σε δηλώσεις του στο newsbomb.gr ξεκαθάρισε πως αν και αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο υπολειτουργεί, οι εργαζόμενοι αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη, θα ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα και τις παραδόσεις, όπως προβλέπεται.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΒ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ Α/Φ C-130 ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Παράδοση από την ΕΑΒ μεταγωγιικού Α/Φ C-130 έπειτα από πραγματοποίηση εργασιών εργοστασιακής συντήρησης (PDM), συμπεριλαμβανομένων και εκτεταμένων δομικών επισκευών

INTIME NEWS

Παρόλα αυτά, ο κ. Καπίρης δηλώνει πως οι εργαζόμενοι, είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω, σχολιάζοντας δεικτικά «αν και εμείς βάζουμε πλάτη, το ευχαριστώ είναι να έρχονται και να μας λένε περικοπές».

Όπως είπε, με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα ζητηθούν πίσω προϋπηρεσίες, συνταξιοδοτικές αποζημιώσεις, ενώ δεν θα καταβάλλονται υπερωρίες και έφερε ως παράδειγμα την πρόσληψη προσωπικού στην πύλη του εργοστασίου, που θα φέρει όπλο, αλλά δεν θα δικαιούται επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας.

Επίσης, δίνοντας μία άλλη διάσταση, πέρα από το μισθολογικό και τη μη έγκριση υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων, ο κ. Καπίρης υποστήριξε ότι η ΕΑΒ οδηγείται εντέχνως σε απαξίωση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την άτυπη ιδιωτικοποίησή της και την ευρεία είσοδο υπεργολάβων.

