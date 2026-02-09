Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

Κρίσιμη συνάντηση στο Πεντάγωνο για το μέλλον της απεργίας των εργαζομένων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται από τις αρχές Φεβρουαρίου, περίπου 2.000 εργαζόμενοι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία στο Σχηματάρι, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να καταργήσει το εφάπαξ τους και να μειώσει το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στην ΕΑΒ, Νικόλαος Καπίρης, σε δηλώσεις του στο newsbomb.gr ξεκαθάρισε πως αν και αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο υπολειτουργεί, οι εργαζόμενοι αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη, θα ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα και τις παραδόσεις, όπως προβλέπεται.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΒ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ Α/Φ C-130 ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Παράδοση από την ΕΑΒ μεταγωγιικού Α/Φ C-130 έπειτα από πραγματοποίηση εργασιών εργοστασιακής συντήρησης (PDM), συμπεριλαμβανομένων και εκτεταμένων δομικών επισκευών

INTIME NEWS

Παρόλα αυτά, ο κ. Καπίρης δηλώνει πως οι εργαζόμενοι, είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω, σχολιάζοντας δεικτικά «αν και εμείς βάζουμε πλάτη, το ευχαριστώ είναι να έρχονται και να μας λένε περικοπές».

Όπως είπε, με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα ζητηθούν πίσω προϋπηρεσίες, συνταξιοδοτικές αποζημιώσεις, ενώ δεν θα καταβάλλονται υπερωρίες και έφερε ως παράδειγμα την πρόσληψη προσωπικού στην πύλη του εργοστασίου, που θα φέρει όπλο, αλλά δεν θα δικαιούται επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας.

Επίσης, δίνοντας μία άλλη διάσταση, πέρα από το μισθολογικό και τη μη έγκριση υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων, ο κ. Καπίρης υποστήριξε ότι η ΕΑΒ οδηγείται εντέχνως σε απαξίωση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την άτυπη ιδιωτικοποίησή της και την ευρεία είσοδο υπεργολάβων.

Κρίσιμη, ωστόσο είναι η αυριανή ημέρα για το μέλλον των κινητοποιήσεων, καθώς στις 11.30 το πρωί της Τρίτης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της διοίκησης της ΕΑΒ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με παρόντα και τον υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνο Πετραλιά.

Έξω από το ελληνικό Πεντάγωνο θα βρεθούν και οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, οι οποίοι θα φτάσουν με λεωφορεία για μία ειρηνική - όπως τη χαρακτηρίζουν - διαμαρτυρία.

