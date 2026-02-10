Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος με 723 πλαστά χαρτονομίσματα, πιστόλι και σιδερογροθιά
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 21χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα (9/2) στη Θεσσαλονίκη για παραχάραξη νομίσματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του νεαρού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 723 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ,
- ένα πιστόλι «ρέπλικα» με σιγαστήρα και
- μία σιδερογροθιά.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου
09:33 ∙ LIFESTYLE