ΑΒ Βασιλόπουλος: Στρατηγική επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα στο δίκτυό της

Δυναμική ενίσχυση του δικτύου franchise και επιτάχυνση της ανάπτυξής του σε όλη τη χώρα  

Newsbomb

ΑΒ Βασιλόπουλος: Στρατηγική επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα στο δίκτυό της
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας. Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί» στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας 12 καταστήματα στο δίκτυο franchise της εταιρείας. Με σταθερή επένδυση σε υποδομές, τεχνογνωσία και συνεργασίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο επιχειρηματικό οικοσύστημα που δίνει προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης στους συνεργάτες της.

Σήμερα, το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί πάνω από 400 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνεργασία άνω των 250 επιχειρηματιών. Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με τζίρο €9εκ. το 2024, έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο franchise της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και να τονώσει την ανοδική του πορεία.

Για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ και προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας: από την επιλογή και αξιολόγηση του ακινήτου, τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του καταστήματος, έως την εκπαίδευση των ομάδων και τη συνεχή λειτουργική καθοδήγηση.

Η επιτυχημένη πορεία επιβεβαιώνεται και μέσα από διακρίσεις σε κορυφαίους θεσμούς του franchising, καθώς φέτος η εταιρεία τιμήθηκε με το βραβείο «FAST GROWTH FRANCHISE» στα «Franchise Business Awards», ενώ στα «Franchise Success Awards» αναδείχθηκε «Gold Winner for Excellence in Franchising».

ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.

Σχετικά με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος όλα ξεκινούν από την αγάπη μας για το καλό φαγητό – το καθημερινό, το φρέσκο, το απολαυστικό. Το φαγητό που κρύβει μέσα του φροντίδα και αγάπη, που ξεπερνά τη γεύση και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Εδώ και δεκαετίες βρισκόμαστε με συνέπεια στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, με σταθερό σημείο αναφοράς την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, τη ζεστή εξυπηρέτηση και την πλούσια ποικιλία μας. Φροντίζουμε, μέσα από ένα εκτενές δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσα από το ΑΒ Eshop μας, να προσφέρουμε «Όλα και κάτι παραπάνω» σε όσους μάς εμπιστεύονται, κάνοντας την εμπειρία των αγορών πιο απλή, σύγχρονη και ανθρώπινη.

Γιατί είναι ωραίο να ψωνίζεις άνετα σε ένα μέρος που σε γνωρίζουν, που νιώθεις εμπιστοσύνη και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι: Όλα… και κάτι παραπάνω!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Είχε προκαλέσει επεισόδιο σε άλλο τρένο νωρίτερα ο 26χρονος Έλληνας κι αφέθηκε ελεύθερος

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση εργαζομένων της ΕΑΒ έξω από το υπουργείο Άμυνας: «Όχι στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»

11:17ΕΛΛΑΔΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Στρατηγική επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα στο δίκτυό της

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νάντια Κοντογεώργη στο Newsbomb.gr: «Τίποτα δεν (μου) ήρθε τυχαία στη ζωή»

11:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γραμμή 4 του Μετρό: Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε ο μετροπόντικας της AVAX

11:05ΥΓΕΙΑ

Αθλήματα και ψυχική υγεία: Πώς η κίνηση «ξεμπλοκάρει» το μυαλό και βελτιώνει τη διάθεση

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογομαχία των δύο κορυφαίων συνταγματολόγων για το άρθρο 86 - Βενιζέλος: «Προσπάθησα να βάλω τάξη στην αθλιότητα του 1989» - Αλιβιζάτος: «Τώρα, το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα»

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντα από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη 20χρονος

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν αγγίζει» την κυβέρνηση η υπόθεση Παναγόπουλου - Ήταν ενεργό και εμβληματικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, λέει το Μαξίμου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πατέντα για προσκέφαλο που κάνει μασάζ στο κεφάλι

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μεγάλη κατολίσθηση στην Παλαιοκαστρίτσα - Συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

11:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γραμμή 4 του Μετρό: Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε ο μετροπόντικας της AVAX

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της - «Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογομαχία των δύο κορυφαίων συνταγματολόγων για το άρθρο 86 - Βενιζέλος: «Προσπάθησα να βάλω τάξη στην αθλιότητα του 1989» - Αλιβιζάτος: «Τώρα, το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα»

09:00ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πανικός στο Χόρνετς – Πίστονς! Ένταση, γροθιές και τέσσερις αποβολές – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ