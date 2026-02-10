ΑΒ Βασιλόπουλος: Στρατηγική επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα στο δίκτυό της

Το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας. Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί» στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας 12 καταστήματα στο δίκτυο franchise της εταιρείας. Με σταθερή επένδυση σε υποδομές, τεχνογνωσία και συνεργασίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο επιχειρηματικό οικοσύστημα που δίνει προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης στους συνεργάτες της.

Σήμερα, το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί πάνω από 400 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνεργασία άνω των 250 επιχειρηματιών. Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με τζίρο €9εκ. το 2024, έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο franchise της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και να τονώσει την ανοδική του πορεία.

Για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ και προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας: από την επιλογή και αξιολόγηση του ακινήτου, τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του καταστήματος, έως την εκπαίδευση των ομάδων και τη συνεχή λειτουργική καθοδήγηση.

Η επιτυχημένη πορεία επιβεβαιώνεται και μέσα από διακρίσεις σε κορυφαίους θεσμούς του franchising, καθώς φέτος η εταιρεία τιμήθηκε με το βραβείο «FAST GROWTH FRANCHISE» στα «Franchise Business Awards», ενώ στα «Franchise Success Awards» αναδείχθηκε «Gold Winner for Excellence in Franchising».

ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.

Σχετικά με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος όλα ξεκινούν από την αγάπη μας για το καλό φαγητό – το καθημερινό, το φρέσκο, το απολαυστικό. Το φαγητό που κρύβει μέσα του φροντίδα και αγάπη, που ξεπερνά τη γεύση και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Εδώ και δεκαετίες βρισκόμαστε με συνέπεια στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, με σταθερό σημείο αναφοράς την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, τη ζεστή εξυπηρέτηση και την πλούσια ποικιλία μας. Φροντίζουμε, μέσα από ένα εκτενές δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσα από το ΑΒ Eshop μας, να προσφέρουμε «Όλα και κάτι παραπάνω» σε όσους μάς εμπιστεύονται, κάνοντας την εμπειρία των αγορών πιο απλή, σύγχρονη και ανθρώπινη.

Γιατί είναι ωραίο να ψωνίζεις άνετα σε ένα μέρος που σε γνωρίζουν, που νιώθεις εμπιστοσύνη και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι: Όλα… και κάτι παραπάνω!

Διαβάστε επίσης